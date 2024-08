Drama im Judo: Deutsche Fahnenträgerin vergießt bittere Tränen

Anna-Maria Wagner war untröstlich und verzweifelt, die Judo-Weltmeisterin weinte bittere Tränen. Erst war der ersehnte Olympiasieg weg, Minuten später auch noch der Trostpreis Bronze. „Mein Ziel war Gold“, sagte Deutschlands Fahnenträgerin schluchzend am ZDF -Mikrofon, am Ende stand „der beschissenste Platz“ mit Rang fünf.

Vor drei Jahren hatte sie in Tokio Bronze im Einzel und mit der Mannschaft gewonnen, zumindest die Chance im Teamwettbewerb am Samstag will sie aber ergreifen: „Ich werde auf jeden Fall ab morgen Abend für das Team bereit sein. Wir haben eine Chance, sind ein starkes Team.“