Ein Wunder - irre Szenen vor Dressur-Gold

„Wir dachten, das schaffen wir irgendwie nicht mehr“

„Dalera hat sich hammermäßig angefühlt, sie war on fire und trotzdem total konzentriert.“, beschrieb die Doppelolympiasiegerin von Tokio stolz die Leistung ihres Pferdes. „Es war emotional ziemlich anstrengend. So spannend wollte ich es nicht machen,“ erklärte sie weiter.

„Die Mannschaftsmedaille in Tokio war ein Kinderspiel dagegen“

Von Bredow-Werndl verglich den Wettkampf mit ihren Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in Tokio. „Die Mannschaftsmedaille in Tokio war ein Kinderspiel dagegen. Der Druck war so viel größer heute, und dann will man es auch einfach nur geschafft haben. Es zeigt einfach, dass wir keine Maschinen sind.“