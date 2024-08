Olympia-Rekord! Thriller-Gold für Deutschland in der Dressur

Die deutsche Dressur-Equipe triumphiert in Paris. Für Deutschland ist es die vierte Goldmedaille bei den Sommerspielen.

Die Dressur-Equipe um die neue deutsche Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat die vierte Goldmedaille für Team D in Paris geholt. Im Grand Prix Special setzten sich Frederic Wandres mit Bluetooth, Isabell Werth mit Wendy und Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera hauchdünn vor Dänemark und Großbritannien durch.

„Was für eine unvergleichliche Karriere! Ich ziehe meinen Hut vor Isabell Werth. Mit dem Sieg der deutschen Dressur-Mannschaft ist sie seit heute Deutschlands erfolgreichste Olympionikin aller Zeiten“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. „Ein beeindruckender Triumph und ein herausragender Moment für den deutschen Sport! Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung in Namen des gesamten Team Deutschland.“

„Dann bohre ich mich hier in den Boden“

„Wenn jetzt diese Mittellinie nicht ausreicht oder daran schuld ist, dass uns am Ende ein halbes Prozent fehlt, dann bohre ich mich hier in den Boden“, sagte sie, und ihr Grinsen verriet, dass dieser Plan wohl nicht ganz ernst gemeint war. Fast wäre es dann aber so weit gekommen. Aber sie (Jessica von Bredow-Werndl, d. R.) hat‘s noch hingekriegt.“