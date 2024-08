Olympia: Deutschlands Handballer im Halbfinal-Showdown gegen Spanien

Deutschlands Handballer fiebern ihrem Halbfinale gegen den WM-Dritten Spanien entgegen. "Alle freuen sich sehr", sagt Bundestrainer Alfred Gislason: "Aber wir wissen auch, dass wir da gegen einen der Großen wieder ein Riesenspiel liefern müssen." Vor dem Showdown am heutigen Freitag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in der Fußball-Arena von Lille schaut der Sport-Informations-Dienst (SID) auf drei große Duelle der beiden Teams zurück.

Ein sportliches Drama, das sich nach einer deutschen 13:11-Pausenführung in den Schlusssekunden abspielt. Beim Stand von 26:26 trifft Linksaußen Stefan Kretzschmar mit einem Aufsetzer nur die Unterkante der Latte, auf der Gegenseite verwandelt Olympiatorschützenkönig Rafael Guijosa einen Konter zum Sieg. Spanien jubelt über den Halbfinaleinzug, Kretzschmar spricht noch Jahre später vom "schlimmsten Moment meiner Karriere".

Gleich bei der nächsten Spielen kommt es zur großen Revanche. Und das epische Spiel, das sich beide Teams in Griechenlands Hauptstadt liefern, geht als eines der größten Spiele in die deutsche Länderspielgeschichte ein. Nach 60 Minuten steht es 27:27, nach 70 Minuten 28:28, nach 80 Minuten 30:30 - nach zweimaliger Verlängerung muss das Siebenmeterwerfen entscheiden. Am Ende des Thrillers wird ein gewisser Henning Fritz im deutschen Tor zum Helden, den entscheidenden Siebenmeter verwandelt Daniel Stephan. 32:30!