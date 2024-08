Olympia: Berger Heldin im Elfer-Krimi – Hrubeschs unerwartete Kritik

Der entscheidende Moment

Die Chemie stimmt

Insgesamt könne man aber sehen, dass die Chemie stimmt: "Hinterher kannst du darüber lachen." An den Fertigkeiten seiner neuen Nummer eins habe er keine Zweifel gehabt, auch nicht als Schützin. "Sonst hätten wir sie ja nicht schießen lassen", sagte der 73-Jährige.

Berger über ihre Rolle

Und Berger selbst? "Als Torhüterin weiß man, auf was man achten muss. Das einzige, was dich manchmal nur in den Allerwertesten beißen kann, ist die Emotion", sagte die 33-Jährige über ihren spielentscheidenden Schuss. Zuvor hielt sie stark gegen Ashley Lawrence und Adriana Leon. "Ich glaube, eine meiner Stärken ist einfach mein Instinkt", sagte Berger: "Ich glaube, unter Druck arbeite ich besser als ohne Druck."