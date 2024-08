Olympia-Drama! Zu früher Jubel rächt sich für deutsche Läuferin bitterböse

Olympia -Drama um Olivia Gürth! Die deutsche Hindernisläuferin ist im Vorlauf über die 3000 m Sechste geworden und wird damit das Finale verpassen. Der Deutschen fehlte am Ende nur eine Hundertstelsekunde, um unter den Top 5 zu sein und damit den Sprung in den Endlauf zu schaffen.

„Dummer Anfängerfehler“

Krause zieht ins Finale ein

Die Vize-Europameisterin wendete auf der Zielgeraden mit Mühe einen Sturz ab und schaffte es schließlich dank eines starken Schlussspurts in 9:10,68 Minuten zum bereits vierten Mal in Folge ins Rennen um die olympischen Medaillen über 3000 m.

„So einen schnellen Vorlauf habe ich noch nie in meiner sportlichen Karriere bewältigt“, sagte Krause, die am letzten Hindernis hängen geblieben war. Die 32-Jährige kühlte ihr blutendes rechtes Knie mit einem Eisbeutel.

„Aber mir geht es gut und ich denke, das kann ich in zwei Tagen so in den Griff kriegen, dass alles wieder okay ist“, sagte Krause mit Blick auf die Entscheidung am Dienstag (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER).