Olympia-Drama um Superstar: "Der härteste Tag meines Lebens"

Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim peilen nach ihrem historischen Co-Olympiasieg von Tokio erneut Gold im Hochsprung an. Doch schon in der Qualifikation geht es für beide Sportler dramatisch zu.

Die Qualifikation im Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen entwickelte sich zu einem echten Drama! Superstar Gianmarco Tamberi kämpfte mit gesundheitlichen Problemen und scheiterte fast in der Quali.

„Zuerst muss ich mich bei allen Menschen bedanken, die mir in diesen Tagen nahe standen, ich habe nicht all diese Zuneigung von den Italienern erwartet“, sagte Tamberi beim italienischen TV-Sender RAI, nachdem er lange gezittert hatte. „Ich wusste, dass es der härteste Tag meines Lebens werden würde und so war es. Vor drei Tagen war ich im Krankenhaus aber ich habe nie aufgegeben.“