Mit Gruß von Thomas Müller - eine deutsche Legende nimmt bei Olympia Abschied

Bevor Timo Boll in Paris an seinen siebten und definitiv letzten Olympischen Spielen teilnimmt, ist die Sache für Thomas Müller klar. „Du wirst immer DIE deutsche Tischtennis-Legende sein!!! Viel Erfolg für deine letzten Abenteuer, Timo“, postete Müller nach Bolls Rücktrittsankündigung und zollte Deutschlands Ausnahme-Tischtennisspieler Tribut.

Auf Boll kommen in Paris ungleich härtere Gegner zu, als es einst Müller in der Tischtennis-Challenge war.

Boll ist eine Ikone seiner Sportart

In den vergangenen fast zwei Jahrzehnten war Boll bei Olympia eine Medaillenbank. Seine Ausbeute: Silber 2008 in Peking, Bronze 2012 in London und 2016 in Rio, Silber 2021 in Tokio. Darüber hinaus ist Boll eine Ikone seiner Sportart.