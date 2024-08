„Nagelsmann wollte, dass ich bei Bayern bleibe“

Der Traum von der olympischen Medaille bleibt für Taylor Booth unerfüllt: Mit den US-amerikanischen Fußballern scheiterte der 23-Jährige im Viertelfinale im Pariser Parc des Princes letztlich deutlich mit 0:4 an Marokko.

Dass er es überhaupt in die US-Auswahl schaffte, hat der Mittelfeldspieler auch dem FC Bayern zu verdanken. Als 17-Jähriger wechselte er im Januar 2019 nach München und blieb mit einer zwischenzeitlichen Leihe nach Österreich bis Sommer 2022 beim deutschen Rekordmeister. Seither spielt Booth beim FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie.

Scheiterte mit den US-Boys im Olympia-Viertelfinale an Marokko: Taylor Booth (l.)

Im SPORT1 -Interview spricht er über seine Olympia-Erfahrung, die Zeit in München, sein besonderes Verhältnis zu Julian Nagelsmann - und verrät, welcher Bayern-Star in besonders beeindruckt hat.

SPORT1: Sie sind mit den USA im Olympia-Viertelfinale gegen Marokko ausgeschieden. Was hat gefehlt, um es unter die letzten Vier zu schaffen?

Taylor Booth: Nun ja, vor allem muss man Marokko Respekt zollen. Sie haben ein sehr talentiertes Team, am Ende des Tages waren sie die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen.

Booth: Ich habe es noch nicht genau sehen können, wie es dazu gekommen ist. Natürlich ist es hart, wenn du schon in der ersten Hälfte einen Elfmeter gegen dich bekommst. Aber ich kann noch nicht mehr dazu sagen, weil ich die Bilder noch nicht gesehen habe.

Olympia? „Etwas ganz Besonderes“

SPORT1: Im Fußball sind die Olympischen Spiele nicht das größte Turnier . Was hat es trotz dessen für Sie bedeutet, hier für die USA aufzulaufen?

SPORT1: Das Viertelfinale war Ihr erstes Spiel in Paris. Haben Sie trotzdem ein bisschen olympischen Flair aufsaugen können?

Booth: Ich werde ziemlich bald zu meinem Verein zurückkehren müssen. Unser erstes Spiel ist nächstes Wochenende, also werde ich so schnell wie möglich im Flieger zurück sitzen.

„Ich habe die Menschen bei Bayern geliebt“

SPORT1: In Deutschland sind Sie den Leuten noch aus Ihrer Zeit beim FC Bayern ein Begriff. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit in München?