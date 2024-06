Olympia? Endlich Klarheit bei Kylian Mbappé in Frankreich!

Seit Monaten wurde darüber spekuliert, ob der langjährige Angreifer von Paris Saint-Germain bei den Spielen in der eigenen Heimat zum Fußball-Aufgebot gehören könnte, nun gibt es Klarheit.

Kylian Mbappé wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen

Kylian Mbappé wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen

Im Kader stehen derweil die PSG-Jungstars Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola. Sie werden laut Medienberichten von ihrem Klub aber wohl nicht freigestellt, da sie vorher bereits an der Europameisterschaft teilnehmen könnten. Auch Antoine Griezmann hatte am Freitag von einen „Traum“ gesprochen, in Paris dabei zu sein - ohne Erfolg.