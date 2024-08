Olympia: DFB-Frauen scheitern im Halbfinale – Bronze noch möglich

Lange halten die deutschen Fußballerinnen den bitteren Ausfällen zum Trotz dagegen, am Ende zieht der Goldfavorit aus den USA ins Finale ein.

Die Kapitänin krank, die Torjägerin verletzt, der Goldtraum geplatzt: Das letzte Aufgebot der deutschen Fußballerinnen ist kurz vor dem Sehnsuchtsort Paris am Angstgegner gescheitert. Ohne Alexandra Popp und Lea Schüller verlor das DFB-Team seinen beherzten Halbfinal-Fight gegen die USA 0:1 (0:1, 0:0) nach Verlängerung und muss sich nun aufrappeln für das Spiel um die olympische Bronzemedaille.

Der entscheidende Treffer

Das kleine Finale

Der Gold-Gewinner von 2016 bleibt für das kleine Finale gegen Brasilien oder Weltmeister Spanien am Freitag (15.00 Uhr) in Lyon. Bronze gewann Deutschland bereits dreimal (2000, 2004 und 2008). Popp (Infekt) und Schüller (Entzündung der Patellasehne) dürften zum Turnierabschluss wieder in den Kader zurückkehren, falls sie fit werden.