Olympia 2024: Bronze! Irres Foto-Drama um deutsche Kanutinnen

Nach einem dramatischen Finish jubeln Paulina Paszek und Jule Hake im Kajak-Zweier über Bronze. Am Ende werden zwei Bronzemedaillen vergeben.

Nach einem dramatischen Finish jubeln Paulina Paszek und Jule Hake im Kajak-Zweier über Bronze. Am Ende werden zwei Bronzemedaillen vergeben.

Paulina Paszek und Jule Hake haben im Kajak-Zweier die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Das deutsche Duo landete im Finale über 500 m hinter dem neuseeländischen Boot mit Ausnahmekanuten Lisa Carrington sowie den Ungarinnen Tamara Csipes und Alida Dora Gazso und sicherte den deutschen Rennsport-Kanuten die dritte Medaille bei den Sommerspielen in Paris.

Drei Boote erreichten das Ziel nahezu gleichzeitig. Das Fotofinish war so knapp, dass mehr als fünf Minuten kein offizielles Ergebnis vorlag. Ein Teil des Publikums begann sogar zu buhen. Paszek verzweifelte beim Warten zunehmend und hatte Tränen in den Augen.

Umso größer fiel die Erleichterung nach Bekanntgabe des Ergebnisses aus. „Das war unglaublich. Ich habe alles gegeben“, erklärte Paszek am ZDF -Mikrofon. „Ich freue mich, dass beide feiern dürfen, auch Ungarn. Solche Momente bleiben für immer.“

Hake beschrieb das lange Warten: „Wir haben nur noch gebetet. Wir haben drei Boote auf der gleichen Höhe gesehen. Ich hätte gedacht, wir werden Vierter. Keine Ahnung was da jetzt los war und wie knapp es war.“

Olympia: Zweite Medaille für Hake und Paszek

Hake und Paszek hatten am Donnerstag im Kajak-Vierer bereits die Silbermedaille gewonnen. Pauline Jagsch, die am Vortag ebenfalls bei der Fahrt auf Rang zwei im Boot gesessen hatte, landete im Zweier-Finale mit ihrer Partnerin Lena Röhlings auf dem sechsten Platz.

Am Freitagmittag besitzt der DKV noch weitere Medaillenchancen. Als große Favoriten gehen im K2 der Männer über 500 m die Duos Max Rendschmidt und Tom Liebscher-Lucz sowie Jacob Schopf und Max Lemke, die am Vortag gemeinsam die Goldmedaille im Vierer gewonnen hatten, ins Finale am Mittag (13.30 Uhr). Auch der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel rechnet sich im Endlauf (13.50 Uhr) etwas aus.