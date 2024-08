Olympia 2024: Zweier-Kajak gewinnt Goldmedaille!

Zehnte Goldmedaille für Deutschland! Der Zweier-Kajak mit der Besetzung Jacob Schopf und Max Lemke hat das Rennen über 500 Meter bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen.

Für Schopf und Lemke ist es bereits die zweite Goldmedaille in Paris, denn mit ihren Landsmännern gewannen sie noch am Donnerstag im Vierer-Kajak das Rennen über 500 Meter. Die beiden kamen mit einer Zeit von 1:26,87 Minuten ins Ziel. Dahinter folgten Ungarn und Australien. Ihre Landsmänner Max Rendschmidt und Tom Liebscher-Lucz verpassten im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne mit Platz fünf nur knapp eine Medaille.

„Das war das perfekte Rennen für uns“

„Wir wussten, wenn wir am Start gut wegkommen und nach den ersten 350 Meter vorne liegen, dann müssen wir es nur noch über die Ziellinie bringen“, sprach Schopf bei Eurosport von einem sehr emotionalen Moment. Er führte hinzu: „Man hat gesehen, dass es sehr, sehr hart wurde, aber genau dafür haben wir trainiert.“

Olympiasieger wollen es krachen lassen

Nach dem Gold-Coup am Donnerstag konnten die Athleten noch nicht feiern, da schließlich am Freitag noch der Zweier-Kajak auf dem Programm stand. Zusammen mit Rendschmidt und Tom Liebscher-Lucz wollen die beiden Doppel-Olympiasieger es am Freitagabend im Deutschen Haus krachen lassen.