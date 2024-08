Olympia 2024: Das große 100-m-Finale - ein Geschenk, das polarisiert | Kommentar

100-m-Finale: Was für ein Thriller

Lyles ist Glamour-Boy und er ist der Prototyp des gerne erzählten amerikanischen Traums. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, als Kind leidet er an Asthma, nach der Scheidung seiner Eltern an Depressionen. Er sucht Zuflucht in den Sport. Er ist bunt, polarisiert. Seine Fingernägel lackiert er auch schon mal mit der Aufschrift „Icon“, zu Deutsch: Ikone.