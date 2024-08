Olympia 2024: Deutschlands nächster Hexer

Unmittelbar vor der Schlusssirene der Verlängerung parierte David Späth ein letztes Mal großartig. Der Sieg im denkwürdigen Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich war perfekt. Deutschlands Handballer können weiter von Olympia-Gold träumen, im Halbfinale am Freitag um 16.30 Uhr wartet Spanien.

Olympia-Viertelfinale: Späth und Uscins überragen

Wie schon gegen Spanien. Spanien? Richtig, da war doch was. Auch beim Sieg in der Vorrunde gegen die Südeuropäer kam Späth früh für Wolff, avancierte zum Sieggaranten und ebnete so erst den Weg für den magischen Thriller gegen Frankreich. „David ist eine unglaubliche Stimmungskanone und hat der Abwehr einen zusätzlichen Schub gegeben“, lobte Gislason den Schlussmann.