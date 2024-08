Olympia 2024: Deutscher Turn-Star Lukas Dauser verkündet Karriereende im TV

Wegen einer schweren Muskelverletzung stand die Olympia -Teilnahme von Lukas Dauser lange Zeit auf der Kippe, dennoch schaffte es der deutsche Turn-Star nach Paris. Im Finale am Barren verpasste er die erhoffte Medaille jedoch deutlich - kurz darauf verkündete der 31-Jährige sein Karriereende.

„Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass es für mich mein letzter großer internationaler Wettkampf war“, sagte Dauser im ZDF . „Für mich ist es mein Happy End, dass ich überhaupt hier sitzen darf und in Paris meine dritten Olympischen Spiele geturnt habe.“

Dauser will nur noch auf nationaler Ebene turnen

Auf nationaler Ebene will der deutsche Turn-Weltmeister sich allerdings noch nicht gänzlich verabschieden. „Ich werde die Bundesliga-Saison noch zu Ende turnen und auch überlegen, ob ich national in der Bundesliga noch das ein oder andere Jahr dranhänge“, sagte Dauser bei Eurosport. „International - bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen - da haben wir den Lukas heute das letzte Mal gesehen.“ Damit verzichtet er auch auf die Heim-EM im kommenden Jahr in Leipzig und somit auch auf die Chance auf einen schönen Abschluss.