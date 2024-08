Olympia 2024: Diamanten, Rente, Wohnung! Das sind die irrsten Olympia-Prämien

Deutschlands Olympiasieger bekommen 20.000 Euro Siegprämie. Andere Nationen greifen da tiefer in die Tasche. Die wildesten Olympia-Prämien - von Diamanten bis zu einer Dreizimmer-Wohnung in Warschau.

Zwölf Mal standen Deutschlands Olympioniken in Paris auf der obersten Stufe des Treppchens. Neben dem Prestige des Olympiasieges und einer goldenen Medaille, in die 18 Gramm des Eiffelturmes eingearbeitet wurde, erhält ein Sieger hierzulande auch noch 20.000 Euro.

Prämien, deren Höhe sich in den vergangenen zehn Jahren trotz der Inflation nicht verändert haben. Und Prämien, die im internationalen Vergleich mickrig, ja beinahe lachhaft niedrig ausfallen. Zehn Nationen zahlen ihren Medaillen-Gewinnern laut Forbes gar sechsstellige Beträge. Für Olympia-Gold gibt es in Hongkong 768.000 Euro, in Israel 252.000 Euro und in Serbien 200.000 Euro. Doch damit sind die Kuriositäten längst nicht am Ende.