Olympia 2024: Djokovic bringt TV-Moderator Bommes zum Weinen

Novak Djokovic holt mit 37 Jahren doch noch sein lang ersehntes Olympia-Gold. Danach brechen nicht nur beim Serben alle Dämme, sondern auch im ARD-Studio. Ein sichtlich gerührter Alexander Bommes zollt dem Gold-Gewinner seinen Respekt - mit Tränen in den Augen.

Novak Djokovic holt mit 37 Jahren doch noch sein lang ersehntes Olympia-Gold. Danach brechen nicht nur beim Serben alle Dämme, sondern auch im ARD-Studio. Ein sichtlich gerührter Alexander Bommes zollt dem Gold-Gewinner seinen Respekt - mit Tränen in den Augen.

Nicht nur bei Novak Djokovic selbst flossen nach seiner lang ersehnten Gold-Premiere bei Olympia die Tränen . Nachdem der 37-Jährige im Finale gegen Carlos Alcaraz (7:6, 7:6) den allerletzten Titel gewonnen hatte, der ihm in seiner unglaublichen Sammlung bis dahin noch gefehlt hatte, war auch ARD -Moderator Alexander Bommes im Studio sichtlich gerührt.

Bommes über Djokovic: „Mein Herz hat er heute gewonnen“

In der Folge fing sich Bommes schließlich und lieferte auch noch den Grund für seine Emotionen.

„Weißt du, warum mich das so berührt heute? Novak Djokovic hat bei seinen Turniersiegen immer aus Genugtuung so einen aggressiven Jubel gehabt. Weil er immer geliebt werden wollte“, erklärte der ARD-Mann: „Der hat noch nie so gejubelt wie heute. Das war echte Freude, das waren Tränen. Vorher war es immer nach dem Motto: Ich hab‘s euch allen gezeigt.“