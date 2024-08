Olympia 2024: Ein brutales Medaillen-Drama läuft noch: "Unnötiges Leiden"

Die neuste Wende: Der internationale Sportgerichtshof CAS will seine Entscheidung, das ursprünglich an Jordan Chiles vergebene Edelmetall der Rumänin Ana Barbosu zuzuschreiben, trotz einer neuen Beweislage nicht revidieren.

Juristischer Kampf auf dem Rücken unschuldiger Athletinnen

Der nun anstehende juristische Kampf ist dabei nur ein Aspekt des olympischen Dramas, das sich längst in der Verlängerung befindet. Der vielleicht wichtigere Aspekt ist die Gefühlswelt der betroffenen Athletinnen.

Diese würden einem „unnötigen Leiden“ ausgesetzt, schreibt die englische Tageszeitung The Guardian. Und verweist dabei unter anderem auf das bittere Erlebnis von Barbosu, die sich bei den Spielen schon über ihren Bronze-Coup gefreut hatte. Mit Landesfahne und einem breiten Grinsen hatte sie in der Halle bereits gefeiert - ehe der Begeisterung in ihrer Mine entsetzen wich. Es flossen Tränen.