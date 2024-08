Olympia 2024: Eine kleine Insel in der Karibik feiert große Heldin

Das besungene Postkarten-Idyll hat Julien Alfred als Kind anders erlebt. Trainiert hat sie teilweise in ihrer Schuluniform, ohne Schuhe an den Füßen. Die Mittel waren knapp.

Bei Olympia nun in Paris lief sie über 100 Meter allen davon . Und am Dienstagabend ließ sie im Stade de France Silber über 200 Meter folgen. Es waren die ersten Medaillen für Santa Lucia bei Olympischen Spielen überhaupt - kleine Insel, ganz groß!

„Es bedeutet so viel für mich und mein Land“, sagte sie, „die feiern das jetzt bestimmt.“ Und wie! Gefühlt die ganze Bevölkerung, Santa Lucia hat 188.000 Einwohner - in etwa so viele wie Hagen, Saarbrücken oder Potsdam -, saß bei ihren beiden Rennen vor den Fernsehgeräten oder Leinwänden in Bars. Nach den beiden Medaillen wurde getanzt, was das Zeug hält.