Olympia 2024: Erstaunliche Gold-Prophezeiung für Team D wird wahr

Die Olympischen Spiele 2024 sind vorbei und das Team Deutschland hat in Paris zwölf Goldmedaillen gewonnen - genau so viele, wie eine französische Sportzeitung vorausgesagt hatte.

Mehr Gold, aber weniger Medaillen insgesamt

Im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, bei denen Deutschland 37 Medaillen gewann, fiel die Medaillenausbeute in Paris etwas geringer aus. Dafür gab es wieder mehr Gold zu bejubeln als vor drei Jahren: Zehn Olympiasiege feierte das Team D in Japan, zwei weniger als jetzt in Paris.