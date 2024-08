Olympia 2024: Fauxpas im Live-Spiel! Müller im Pferdestall zu sehen

Was war das denn? Mitten in der Live-Übertragung des olympischen Halbfinals der Fußballfrauen zwischen Deutschland un den USA tauchte nach knapp elf Minuten Spielzeit eine bizarre Szene mit Thomas Müller auf.

Der Bayern-Star, der nach der EM seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte, war in einem Stall zu sehen, wie er vor einem Pferd stand und mit diesem synchrone Bewegungen machte - erst mit dem linken, dann mit dem rechten Bein.

Müller Mitinhaber des deutschen Siegerpferdes

Schon wenige Momente danach machten sich die User bei X darüber lustig. „Hat die ARD gerade wirklich ein Video von Thomas Müller und seinem Gaul in die Liveübertragung des Halbfinals der Frauen bei Olympia geschaltet?“, fragte jemand.

Dass Müller - und vor allem seine Ehefrau Lisa - dem Pferdesport zugewandt sind, ist längst kein Geheimnis. Am Dienstagvormittag hatte Christian Kukuk mit seinem Pferd Checker 47 die Goldmedaille im Springreiten gewonnen . Müller ist Miteigentümer des Schimmels.

Nach der Fehleinblendung merkte ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek in der Halbzeitpause mit einem Augenzwinkern an: „In dem Spiel ist natürlich Pferdestärke gefragt, aber das war so nicht geplant, dass es ein Pferd dann auch tatsächlich ins Bild schafft. Sie haben es vielleicht mitbekommen.“