Olympia 2024: Ganz bitter! Hundertstel-Pech für Lückenkemper

Der Traum ist geplatzt! Gina Lückenkemper hat erneut das olympische Finale über 100 Meter verpasst. Am Ende fehlten nur 2 Hundertstelsekunden.

Die 27-Jährige wurde in ihrem Halbfinale mit 11,09 Sekunden Vierte und verpasste auch als eine der beiden Zeitschnellsten den Endlauf. Der früheren Europameisterin fehlten 0,02 Sekunden zum Finaleinzug. Die Athletin vom SCC Berlin wartet damit weiter auf eine Finalteilnahme bei Olympia oder einer Weltmeisterschaft.

Die Bestzeit der deutschen Meisterin, die in der Vorbereitung auf die Sommerspiele von einer Corona-Infektion ausgebremst wurde, steht bei 10,95 Sekunden, gelaufen bei der WM 2017 in London. Als bisher letzte deutsche Athletin hat es Weitsprung-Legende Heike Drechsler 1988 in ein Olympia-Finale über die 100 m geschafft.