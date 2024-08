Olympia: „Totaler Wahnsinn!“ Gina Lückenkemper nach Vorlauf perplex

von SPORT1 02.08.2024 • 12:57 Uhr Gina Lückenkemper sprintet in das Halbfinale über 100 Meter. Die deutsche Athletin ist von der Stimmung in der Arena total begeistert.

Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei den Olympischen Sommerspielen nach einem ordentlichen Auftritt den Einzug ins Halbfinale geschafft. Die frühere Europameisterin lief am Freitag im Stade de France in 11,08 Sekunden im Vorlauf und kämpft nun am Samstag (19.50 Uhr/ZDF und Eurosport) um ihren großen Traum vom olympischen Finale. Rebekka Haase (Wetzlar/11,28) hingegen schied aus.

Die deutsche Athletin war von der Atmosphäre im Stadion total begeistert. „Es ist der totale Wahnsinn. Ich habe eben schon vor dem Start eine Gänsehaut nach der nächsten bekommen weil das Publikum hier so dermaßen getobt hat. Da nicht den Fokus zu verlieren ist echt eine Herausforderung“, erklärte sie in der ARD.

In der Mixed Zone fügte sie begeistert an: „Ich habe noch nie so eine extreme Atmosphäre in einem Leichtathletik-Stadion erlebt. Wir haben immer gute Stimmung bei unseren Wettkämpfen. Aber an Tag eins in der Morgensession ohne einen Medaillenentscheid hat man sich gefühlt wie bei einem Fußball-Derby. Ich habe es sehr genossen. Es war aber sauschwer, den Fokus zu behalten wenn die Menge tobt obwohl die Athleten schon vorgestellt werden. Das war eine neue Herausforderung gewesen, die Ruhe im Kopf beim Start zu finden. Das hat man auch gemerkt bei mir.“

Die Sprinterin fügte an, dass sie von der Lautstärke beim Betreten des Innenbereichs überrascht wurde: „Man bekommt es erst drinnen mit wenn man reinkommt. Beim Warmupbereich hört man es ein wenig, aber bei Weitem nicht so. Ich habe es aber überhaupt nicht so extrem eingeschätzt. Es ist ein Hexenkessel und ich hatte nicht einmal eine Französin in meinem Lauf.“

Zwölf Teilnehmerinnen waren in den Vorläufen schneller als Lückenkemper, die mit einer Saisonbestleistung von 11,04 Sekunden als Nummer 41 der Welt nach Paris gereist war. Bisher hat die Athletin vom SCC Berlin kein Finale bei Olympia oder einer WM erreichen können.

Historische Vergleiche

Die Bestzeit der deutschen Meisterin, die in der Vorbereitung auf die Sommerspiele von einer Corona-Infektion ausgebremst wurde, steht bei 10,95 Sekunden, gelaufen bei der WM 2017 in London. Als bisher letzte deutsche Athletin hatte es Heike Drechsler 1988 in ein Olympia-Finale über die 100 m geschafft: Die Weitsprung-Legende gewann damals Bronze für die DDR.

