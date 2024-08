Olympia 2024: Herzstillstand bei Olympia-Trainer - Schock nach Gold-Erfolg

Schock bei Olympia! Wie die Nachrichtenagentur PA am Wochenende vermeldete, hat der usbekische Box-Nationaltrainer Tulkin Kilichev am Abend des Gold-Triumphes seines Schützlings Hasanboy Dusmatov einen Herzstillstand erlitten.

Der Generalsekretär der usbekischen Box-Föderation, Shohid Tillaboev, postete am frühen Samstagmorgen einen Beitrag auf Instagram, der die weiten usbekischen Medaillengewinner Asadkhuja Muydinkhujaev und Lazizbek Mullojonov zeigte und untertitelte diesen mit den Worten: „Der schönste und am meisten erwartete Moment! Aber, unser Trainer fehlt! Er ist der beste Trainer! Er ist ein echter Held!“

Olympia: „Es gab einen Schrei nach Hilfe“

Box-Trainer muss wiederbelebt werden

„Ich öffnete die Notfalltasche, holte den Defibrillator heraus und legte ihm so schnell wie möglich die Pads an. Als der Defibrillator seinen Herzrhythmus analysierte, riet er zu einem Schock, also räumten wir alle beiseite und gaben ihm einen Schock“, schilderte Lillis: „Zunächst kam er nicht wieder zu sich, aber etwa 20 bis 30 Sekunden später, nachdem Harj die Wiederbelebung fortgesetzt hatte, war er plötzlich wieder bei Bewusstsein, was großartig war.“