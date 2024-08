Olympia 2024: Mihambo heldenhaft oder ein schlechtes Vorbild? | Kommentar

Nach den besorgniserregenden Szenen um Malaika Mihambo kommt die Frage auf: War ihr Olympia-Auftritt in Paris bewundernswert oder fahrlässig? Ein Kommentar.

Die Frage, ob sie mit ihrer Olympia-Teilnahme in Paris fahrlässig gehandelt habe, konnte Malaika Mihambo nicht nachvollziehen. Der Körper habe nur kurz mal gestreikt, nach einer halben Stunde sei ja alles wieder ganz okay gewesen.

Ihr Trainer Ulrich Knapp drehte den Spieß sogar um. Mihambo habe Bewunderung verdient für ihre aufopfernde Leistung. In „einer Gesellschaft, wo sich jeder mit Nasenbluten einen Krankenschein nimmt und eine Woche zuhause bleibt“, habe Deutschlands Weitsprung-Star „angeschlagen alles gegeben.“

Mihambo mit Rollstuhl aus Stadion gefahren

Nach ihrem EM-Coup im Juni war Mihambo an Corona erkrankt . In Paris gewann sie Silber, ging dabei über ihre körperlichen Grenzen und wurde nach dem Wettkampf mit Atemnot im Rollstuhl aus dem Stadion gefahren.

Die Frage, wie Mihambos Auftritt zu bewerten ist, treibt am Tag nach den besorgniserregenden Szenen um. War das heldenhaft oder hat die Olympiasiegerin von Tokio ein Bild abgegeben, das einer Vorbildfunktion nicht gerecht wird?

Corona-Langzeitfolgen nicht abzuschätzen

Nicht falsch verstehen, da ist eine Sportlerin mit einem großen Ziel, mit einem Traum, der plötzlich zu platzen droht. Da ist ein Ereignis, das nur alle vier Jahre stattfindet – da gilt es abzuwägen: Was ist zumutbar, was ist möglich, wie hoch ist das Risiko? Wer würde es in dieser Situation nicht auch versuchen?