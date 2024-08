Olympia 2024: Kuriose Panne bei Zverev-Match - ZDF-Kommentator wird immer frustrierter

„Sie haben ein Bild, aber wir leider nicht. Das macht es einigermaßen schwer“, klagte Donzelli vor dem zweiten Satz. „Wir müssen hier mal technisch ein bisschen nachschärfen. So kann man kein Tennis kommentieren.“

Zwischenzeitlich hatte das Kommentatoren-Duo für wenige Sekunden wieder ein Bild. „Im Moment können wir auf ein Bild zugreifen… Jetzt steht es schon wieder. Wann sind die zum Mond geflogen? In den 60ern. Und wir sind hier in Paris und das Bild steht“, flüchtete sich Donzelli in Galgenhumor.