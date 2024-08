Olympia 2024: Mediallentraum geplatzt! Zverev-Aus im Viertelfinale

Alexander Zverev winkte mit bitterer Miene noch einmal halbherzig ins Publikum und verschwand blitzschnell in den Katakomben des Court Suzanne Lenglen. Der Traum vom zweiten Gold ist für den Tokio- Olympiasieger bereits im Viertelfinale von Paris geplatzt.

Gegen den italienischen Wimbledon-Halbfinalisten Lorenzo Musetti verlor Zverev am Donnerstag auf dem zweitgrößten Platz der Anlage 5:7, 5:7 Der gebürtige Hamburger, der mit einiger Wut im Bauch angetreten war, erwischte zwar nicht seinen besten Tag.

Olympia: Zverev wütet wegen Ansetzung

Nur rund 18 Stunden nach dem Ende seines Achtelfinal-Duells mit dem Australier Alexei Popyrin musste Zverev, der nach dem Aus von Angelique Kerber am Vortag die deutschen Hoffnungen trug, erneut antreten. Und war deswegen einigermaßen angefressen.

„Ich bin so stinksauer, das kann ich dir gar nicht sagen. Die Ansetzung ist eine Frechheit“, sagte Zverev der Bild -Zeitung. Immerhin hatte sein Sponsor bis Donnerstag die von Zverev gewünschten hellen Spielhemden geliefert, er konnte in weißem Shirt zur schwarzen Hose antreten.

Die Empörung ist fehl am Platz

In der komplett schwarzen Kluft hatte er am Dienstag beim Hitzeduell gegen den Tschechen Tomas Machac mächtig gelitten und sein Outfit verwünscht.

Zverev tut sich von Beginn an schwer

Halb in Weiß und noch einigermaßen missgelaunt, fand Zverev erneut nicht gut ins Spiel. Wie am Vorabend gegen Popyrin gab er früh in Satz eins seinen Aufschlag ab, haderte, auch mit der Schiedsrichterin, und fand erst spät seinen Rhythmus.