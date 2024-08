Olympia 2024: Mihambo wendet Aus in letzter Sekunde ab

Malaika Mihambo tut sich in der Qualifikation zum Finale im Weitsprung bei den Olympischen Spielen lange schwer. Nach zwei ungültigen Versuchen rettet sie sich erst mit dem letzten Sprung.

Malaika Mihambo tut sich in der Qualifikation zum Finale im Weitsprung bei den Olympischen Spielen lange schwer. Nach zwei ungültigen Versuchen rettet sie sich erst mit dem letzten Sprung.

So hat sich Malaika Mihambo den Start in die Olympischen Spiele 2024 ganz sicher nicht vorgestellt. In der Qualifikation im Weitsprung muss die Olympiasiegerin von Tokio lange zittern und rettet sich erst mit dem letzten Sprung ins Finale.