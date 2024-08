Olympia 2024: Rollstuhl-Drama um Leichtathletik-Star

In den Fernsehbildern war zu erkennen, wie der Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaften von 2022 bei seinem Trainingssprung schon nach wenigen Schritten starke Schmerzen in seinem rechten Fuß verspürte. Wenig später musste der 23-Jährige sogar mit einem Rollstuhl aus dem Stade de France geschoben werden. „Olympisches Drama im Rollstuhl“, schrieb die norwegische Zeitung Bergens Tidende .

Arzt bestätigt Achillessehnenverletzung

In einer Pressemitteilung wurde die Verletzung von Lillefosse am Samstagvormittag bestätigt. „Er bekam einen akuten Schmerz in der Ferse, und nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine Verletzung in der Achillessehne handelte. Er wird nun nach Hause gehen“, sagte der norwegische Nationalarzt Ove Talsnes.