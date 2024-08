Olympia 2024: Schlammschlacht eskaliert! Brisanter Doping-Fall enthüllt

In einem Statement vom 7. August hatte die WADA der USADA vorgeworfen, wissentlich mehrere Doping-Verstöße verschwiegen und betroffene Athleten für Wettkämpfe freigegeben zu haben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Vorgänge berichtet.

Doping-Sünder entscheidend in Kriminalfall?

„Die USADA hat mit ihrer Vorgehensweise eindeutig gegen die Regeln verstoßen“, heißt es in dem WADA-Schreiben: „Entgegen den Behauptungen der USADA hat die WADA diese Praxis nicht gebilligt, wonach Dopingbetrüger jahrelang an Wettkämpfen teilnehmen durften, weil sie versprachen, dass sie versuchen würden, belastende Beweise gegen andere zu sammeln.“

Die USADA wiederum meldete sich in Person von Geschäftsführer Travis T. Tygart zu Wort - und wies diese Darstellung klar zurück. Die WADA sei sehr wohl über die Zusammenarbeit mit den namentlich nicht genannten Athleten im Bild gewesen.

Unter anderem bei der Wettkampf-Rückkehr eines Athleten, die „für die Ermittlungen der US-Bundespolizei (Drug Enforcement Agency und FBI) in einem Fall von Menschen- und Drogenhandel erforderlich“ gewesen sei.

Weitere Details nannte die USADA nicht. Die WADA sprach von mindestens drei Fällen, in denen Sportler, „die schwerwiegende Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen begangen hatten, jahrelang weiter an Wettkämpfen teilnehmen durften, während sie als verdeckte Ermittler für die USADA tätig waren, ohne dass die WADA davon in Kenntnis gesetzt wurde und ohne dass der Kodex oder die Regeln der USADA eine solche Praxis zuließen.“