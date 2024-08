Olympia 2024: Sechseckiger Schläger! Shooting-Star begeistert im Tischtennis

von SPORT1 02.08.2024 • 14:35 Uhr Der Schwede Truls Möregardh begeistert aktuell die Zuschauer bei den olympischen Spielen. Der junge Schwede sorgt für sportliche Sensationen - und spielt dabei mit einem ungewöhnlichen Schläger.

Truls Möregardh schreibt aktuell bei den Olympischen Spielen in Paris große Schlagzeilen. So gelang dem 22-jährigen Schweden eine der größten Überraschungen überhaupt in der Tischtennis-Konkurrenz.

In der zweiten Runde des Turniers schlug Möregardh sensationell den Topfavoriten Wang Chuqin mit 4:2. Der Weltranglistenerste aus China war als haushoher Favorit nach Paris gereist und hat in der Weltrangliste doppelt so viele Punkte wie der Weltranglistenzweite auf dem Konto.

„Ich stehe komplett unter Schock“, freute sich Möregardh nach dem Spiel: „Es fühlt sich komplett krank an. Das ist absolut das Größte, was ich je getan habe.“

Olympische Spiele 2024: Möregardh begeistert

Ein Sieg gegen den schier unbesiegbar wirkenden Chuqin ist immer eine Sensation - aber dass dies Möregardh gelang, war dann sogar nochmal überraschender, denn der Schwede ist lediglich die Nummer 26 der Weltrangliste.

Im Verein spielte er in der vergangenen Saison in der Champions League für den deutschen Verein TTC Neu-Ulm, in der kommenden Saison tritt er dort für den 1. FC Saarbrücken an. Ein Sprung ins Halbfinale beim olympischen Turnier trauten ihm aber nur die Wenigsten zu.

Doch der Coup gegen die Nummer 1 gelang - womöglich auch dank Tipps der schwedischen Tischtennis-Ikone Jan-Ove Waldner. So sieht es zumindest Waldner selbst: „Er hat nur kurz in die Vorhand serviert, so wie ich es im Fernsehen geraten habe. Wang machte dadurch viele Fehler bei den Rückschlägen.“

Ob es wirklich die Tipps der Legende waren, die den Unterschied ausmachten, bleibt offen. Möregardh ließ auf alle Fälle einen Erfolg im Viertelfinale gegen Kao Cheng-Jui folgen. Gelingt auch gegen den Brasilianer Hugo Calderano der nächste Sieg, hätte er eine Medaille sicher.

Möregardh vertraut auf besonderen Hightech-Schläger

Dabei helfen soll dann auch wieder der besondere Hightech-Schläger, mit dem der Schwede seit einigen Jahren spielt. Möregardh spielt nämlich nicht mit einem runden Schläger, sondern mit einem eckigen Schläger mit insgesamt sechs Ecken, der nur sehr selten genutzt wird.

Der spezielle Schläger trägt den Namen „Cybershape“. Über sein ungewöhnliches Spielgerät sagte der 22-Jährige im Januar 2023 in der FAZ: „Der Schläger passt sehr gut zu mir. Ich komme sehr gut damit zurecht und kann viel mehr Tempo spielen als mit dem traditionellen runden Schläger.“

Truls Möregardh begeistert mit einem sechseckigen Schläger

Die spezielle Form würde gerade in Bezug auf sein eigenes Spiel große Vorteile mitbringen: „Ich treffe den Ball besser.“

Die Schlagfläche des Blatts ist beim Cybershape durch die revolutionäre Form um fünf Prozent größer. Zudem verschiebt sich der Sweetspot, also der Punkt für den optimalen Balltreffpunkt, um fünf Millimeter nach oben und ist breiter. Dem Spieler ist es so möglich die Schlagfläche zu maximieren.