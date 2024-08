Sprinter raus! Deutscher Olympia-Traum beendet - "Dafür musste ich bezahlen"

von SPORT1 07.08.2024 • 20:26 Uhr Joshua Hartmann scheidet im olympischen Halbfinale über 200 Meter aus. Der Sprint-König von Paris greift hingegen erneut nach Gold.

Der deutsche Sprinter Joshua Hartmann ist bei den Olympischen Spielen in Paris im Halbfinale über die 200 Meter ausgeschieden.

Der 25-jährige Kölner kam in 20.47 Sekunden nicht an seine persönliche Bestleistung von den Deutschen Meisterschaften 2023 (20.02 Sekunden) heran und wurde in seinem Halbfinale, dem zweiten von drei, nur Fünfter.

Insgesamt waren elf Läufer schneller als Hartmann, das olympische Finale wird so am Donnerstagabend ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Besonders bitter: Mit einer Einstellung der persönlichen Bestleistung der DM im vergangenen Jahr wäre Hartmann als Drittbester in den Endlauf eingezogen.

Sprinter Hartmann enttäuscht: „Dafür musste ich bezahlen“

„Ich habe gehofft, so weit zu kommen, wie es geht. „Das ist immer das Ziel, wenn man an den Start geht. Das war heute nicht drin, ich bin natürlich enttäuscht, aber dennoch froh, so viele Rennen in dem Stadion bestreiten zu dürfen. Man kann nicht immer alles haben“, sagte Hartmann nach dem Lauf im ZDF.

„Wie sie vielleicht mitbekommen haben, habe ich in letzter Zeit für meine Verhältnisse extrem viele Rennen bestritten“, sagte er zu Reporter Norbert König. „Dafür musste ich hintenraus ein bisschen bezahlen.“ Zum ersten Mal lief Hartmann bei einer großen Meisterschaft über 100 Meter und 200 Meter. „Ich würde es genauso wieder machen.“

Die Favoriten auf das Edelmetall hingegen gaben sich keine Blöße. 100-Meter-König Noah Lyles, der in Hartmanns Semifinale in 20.08 Sekunden Zweiter wurde, qualifizierte sich souverän für den Endlauf. Im Stade de France peilt Lyles gleich vier Goldmedaillen an.

Neben den Einzelstrecken sollen zudem noch Goldmedaillen mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m her. Lyles hatte schon am vergangenen Sonntag seine Ankündigung wahr gemacht und in einem Foto-Finish-Krimi Gold über 100 m gewonnen. Mit einem Vorsprung von nur 0,005 Sekunden setzte sich der 27-Jährige gegen Kishane Thompson aus Jamaika durch.

Hartmann verpasst das olympische Finale

Nicht zu unterschätzen wird im Finallauf Letsile Tebogo aus Botswana sein. Der 21-Jährige blieb in 19.96 Sekunden als Einziger unter der 20-Sekunden-Marke und meldete somit berechtigte Medaillenhoffnungen an.

