Olympia 2024: Trainerlegende Pesic nach Halbfinal-Drama gegen USA verärgert

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus bei den olympischen Spielen in Paris gegen die USA zeigt sich die serbische Trainerlegende Svetislav Pesic sichtlich irritiert von den Schiedsrichtern. Insbesondere eine Statistik stößt ihm bitter auf. Auch einer seiner Spieler wird deutlich.

Svetislav Pesic hat sich nach dem dramatischen Halbfinal-Aus der serbischen Basketballer bei den Olympischen Spielen in Paris irritiert von der Schiedsrichterleistung bei der 91:95-Niederlage gegen die USA gezeigt.

„Es war ein Spiel, in dem einige Sachen passiert sind, die man nicht versteht“, sagte der Ex-Bundestrainer und ehemalige Coach des FC Bayern nach dem Spiel zu den deutschen Journalisten in der Arena in Paris-Bercy.