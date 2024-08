Olympia 2024: Weitsprung-Finale mit Mihambo heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Eigentlich erschien die Quali für die Gold-Favoritin nur Formsache zu sein, doch dann entwickelte sich ein echtes Drama. Bei ihrem ersten Versuch verfehlte sie den Absprungbalken knapp, ein Missgeschick, was durchaus passieren kann. Als Mihambo dann aber beim zweiten Versuch den Balken sehr deutlich verpasste und fast mit dem gesamten Fuß den Balken übertrat, begann das große Zittern.

Doch dann haute Mihambo im dritten und letzten Sprung richtig einen raus. Die 30-Jährige wählte zwar einen absoluten Sicherheitsabsprung, verschenkte satte 31 cm und sprang doch auf 6,86 Meter und so auf direktem Wege ins Finale. Am Donnerstag (Olympia LIVE: Das Weitsprung-Finale ab 20 Uhr im LIVETICKER) will Mihambo dann ihr zweites Gold bei Olympischen Spielen holen.