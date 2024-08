Olympia-Debüt mit 51: Eine Legende rundet ihr Vermächtnis ab

Als Andy Macdonald in den Jungbrunnen sprang, klatschte auch Skateboard-Legende Tony Hawk vergnügt in die Hände. Olympiasieger auf dem Place de la Concorde mag zwar der 21 Jahre alte Australier Keegan Palmer geworden sein, „ die Goldmedaille für den meisten Spaß“ im Park hatte sich aber Macdonald verdient - nach seinem Olympiadebüt im Alter von 51 Jahren.

Olympia-Debütant: „Zeigen, dass es Spaß macht“

„Ich habe das für die Zuschauer gemacht“, sagte er nach seinen vier Läufen: „Ich habe versucht zu zeigen, dass das Spaß macht, egal in welchem Alter.“ Skaten sei „das coolste, lustigste, inklusivste Ding, was es gibt“. Die Punkte spielten für Macdonald dabei keine Rolle. Darauf habe er gar nicht geachtet, für ihn ging es um eine einzigartige „Erfahrung fürs Leben“.

Zur Vollständigkeit, es geht ja immerhin um einen olympischen Wettbewerb, sei gesagt: Macdonald landete auf Platz 18, einen Platz hinter dem deutschen Starter Tyler Edtmayer. Der ist 23 Jahre alt, war schon 2021 bei der Olympia-Premiere in Tokio dabei, hat aber nicht einmal halb so viel Routine auf dem Brett wie Macdonald.

Wie Tony Hawk: Legende mit eigenem Videospiel

Geboren ist Macdonald in Boston, aufgewachsen an der US-Westküste in San Diego, wo er heute noch wohnt. Wenn die Sommerspiele 2028 in Los Angeles ausgetragen werden, ist er 55 Jahre alt, kein Grund, eine zweite olympische Lebenserfahrung auszuschließen.