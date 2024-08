Olympia: Denkwürdiger ARD-Moment weckt legendäre Erinnerungen

Springreiter Christian Kukuk führt Deutschland zu einem Sensations-Gold - danach sucht ihn ARD-Moderator Alexander Bommes vergeblich. Erinnerungen an einen legendären Olympia-Fernsehmoment werden wach.

Vor 44 Jahren bei Olympia in Lake Placid wurde die Frage „Wo ist Behle?“ zur Legende. Nun kam es nach dem historischen deutschen Gold im Springreiten zu einem ganz ähnlichen TV-Moment - mit dem Schlüsselsatz: „Wo zum Kuckuck ist Kukuk?“

Besagter Christian Kukuk hatte am Dienstagmittag mit seinem Schimmel Checker völlig überraschend die erste deutsche Olympia-Einzelmedaille in seiner Disziplin seit 28 Jahren geholt. Die Kameras vor Ort in Paris fanden ihn allerdings nicht, als der Fehler im entscheidenden Ritt von London-Olympiasieger Steve Guerdat Kukuks Triumph besiegelte.