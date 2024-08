Olympia: "Die Athleten zahlen irgendwann den Preis, ohne dass es jemanden interessiert"

Diverse prominente Athletinnen und Athleten sind bei Olympia in Paris an ihre körperlichen Grenzen und darüber hinaus gegangen - in einer Weise, die einen prominenten deutschen Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperten beunruhigt.

Olympia: Sportwissenschaftler sieht Grenzen überschritten

„Die letzten Tage haben mir bei den Spielen in Paris gezeigt, dass Spitzensport unvernünftig sein kann“, schrieb Professor Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln am Wochenende in einem Beitrag bei Facebook. Ihn beschäftige, dass in vielen Sportarten „weit über die individuellen Grenzen hinausgegangen wird und sogar akute Symptome, wie bei Noah Lyles mit seiner Corona-Infektion, ignoriert werden! Gleiches gilt übrigens für Malaika Mihambo, die immer noch mit den Auswirkungen ihrer Infektion aus dem Juni zu kämpfen hat - und dennoch angetreten ist.“