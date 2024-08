Olympia: Ein monumentales nationales Ereignis bahnt sich an!

Eine Jahrhundertchance

Vor nicht allzu langer Zeit noch unvorstellbar

Ob es dann in einem potenziellen Finale erneut zum ganz großen Coup wie bei der WM reichen würde, wäre fast schon zweitrangig: Allein ein Olympia-Finale im Basketball mit deutscher Beteiligung, das war vor nicht allzu langer Zeit unvorstellbar. So unvorstellbar, dass die Sportart Basketball - und damit auch die derzeit ebenfalls so erfolgreiche Frauen-Nationalmannschaft und die bereits mit Olympia-Gold dekorierten 3x3-Basketballerinnen - noch 2021 bei einer Potenzialanalyse in Deutschland auf dem letzten Platz von 26 olympischen Sommersportarten landeten.