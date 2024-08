Rap-Ikone will bei Olympia antreten: "Ich meine es todernst"

Musikproduzent und Rapper Dr. Dre performt bei der Olympia-Abschlusszeremonie gemeinsam mit Snoop Dogg. Doch bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles will der 59-Jährige eine noch größere Rolle spielen.

Gerade erst stand Dr. Dre mit Snoop Dogg bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele gemeinsam auf der Bühne in Long Beach, um für die nächsten Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu werben - nun machte er eine überraschende Ankündigung.

Der amerikanische Rapper will bei Olympia 2028 als Athlet antreten! Es stellt sich heraus, dass der 59-Jährige ein passionierter Bogenschütze ist.

Dr. Dre als Olympia-Athlet? „Ich meine es todernst“

Er habe bereits in der Junior High (entspricht in Deutschland etwa der Mittelstufe) mit dem Bogenschießen angefangen, berichtete die „Straight Outta Compton“-Ikone. Dann habe er eine Zeit lang damit aufgehört - bis sein Sohn ihm ein Set-up geschenkt habe, mit dem er seither fleißig in seinem Garten trainiert.