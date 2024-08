Olympia: Wollte Deutschlands Gegner verlieren?

Dass die Slowenen mit Absicht verloren haben, sagten sie so zwar nicht. Aber nicht nur die Aussagen der Beteiligten lassen vermuten, dass sie eine Niederlage in Kauf genommen haben.

„Am Ende wird es wahrscheinlich viel Kritik geben, aber wir haben gemeinsam so entschieden. Wir haben einigen Spielern eine Pause gegönnt“, wird Trainer Uros Zorman in der Bild zitiert: „Vor uns liegt das Viertelfinale, von dem wir alle vor den Olympischen Spielen geträumt haben.“

Sloweniens Trainer schont seine Stars

In der Tat traten die Slowenen in der ersten Halbzeit nicht mit der besten Sechs an. Erst nach der Pause, als das Spiel beim Zwischenstand von 14:23 schon so gut wie verloren war, spielten sie in Bestbesetzung.