Olympia: "Die Medaillengewinner sind glücklich nach Hause - der Rest ist angefressen"

Leonie Beck bezahlte das Freiwasserschwimmen in der Seine mit einem unappetitlichen Infekt. Die Doppel-Europameisterin findet weiter ärgerlich, wie das Thema behandelt wurde.

Leonie Beck hat nach dem umstrittenen olympischen Freiwasserrennen in der Seine und den gesundheitlichen Folgen erneut Kritik geübt. „An vielen Beispielen hat man gesehen, dass die Werte wohl doch nicht gut genug waren. Bei vielen Athleten war es derselbe Verlauf“, berichtete die Doppel-Europameisterin, die als Mitfavoritin über zehn Kilometer nur auf Platz neun geschwommen war, im Interview mit Münchner Merkur/TZ.

"Es ist wie eine Lebensmittelvergiftung, der Körper kämpft mit heftigen Reaktionen dagegen an", sagte die Würzburgerin, die in Italien lebt und trainiert, weiter: "Ich bin froh, dass ich wieder gesund bin. Ich habe mich neunmal übergeben, in dem Moment war mir alles andere scheißegal. Ich wollte einfach wieder gesund werden. Ich finde es schon schade, wie es gelaufen ist. Die Medaillengewinner sind natürlich glücklich nach Hause. Der Rest ist schon ein bisschen angefressen."