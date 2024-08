Olympia: Snoop Doggs kuriose Connection mit Reit-Ikone Isabell Werth

von Jonas Nohe 04.08.2024 • 08:42 Uhr Beim Finale der Dressur-Reiter vor Schloss Versailles überrascht die Rap-Legende im stilechten Outfit. Seine Verbindung zum Pferdesport und speziell Isabell Werth hat eine Vorgeschichte.

In Paris vergeht bisher kein Tag, an dem Snoop Dogg keinen großen Auftritt hat. Schon als Fackelträger waren alle Kameras auf ihn gerichtet, er jubelte beim Schwimmen mit, feuerte beim Turnen Simone Biles an, saß beim Tennis neben Billie Jean King, schaute beim Skateboarden vorbei und lieferte einen schrägen Live-Kommentar zum Badminton-Spiel zwischen den USA und China ab.

Am Samstag folgte dann die nächste Show des Hiphop-Stars, der für US-Olympiasender NBC als Sonderkorrespondent im Einsatz ist und in der Heimat den Hype für die Spiele vergrößern soll. Der 52-Jährige stattete den Dressur-Reitern vor ihrem Team-Finale vor Schloss Versailles einen Besuch ab. In stilvoller Montur samt Reithose, Jacket, Handschuhen und schwarzem Helm ließ sich Snoop Dogg mit einem Golfkart über die Anlage kutschieren.

Dann reiste er aber schon vor der Entscheidung wieder ab und verpasste das dramatische Finale um Gold, welches sich die deutsche Mannschaft hauchdünn vor Dänemark sicherte.

Rapper Snoop Dogg stilecht in Reiter-Montur in Paris

US-Dressur-Reiter berichtet von Treffen mit Snoop Dogg

„Er war heute Morgen bei uns am Stall, mit den Teamkollegen durfte ich ganz nah an ihn ran. Er hat mit uns kommuniziert und ist ein bisschen ein Maskottchen geworden für die Amis. Das hat uns natürlich super gefreut. Er ist ganz cool, Martha Stewart war auch dabei, die auch pferdebegeistert ist. Das war klasse, richtig klasse“, schwärmte der US-amerikanische Dressur-Reiter Steffen Peters vom Zusammentreffen mit dem Show-Star bei SPORT1.

Stewart, in den USA eine bekannte Fernsehköchin, Moderatorin und Unternehmerin (2004 in einem damals Aufsehen erregenden Prozess wegen Meineids in einer Insiderhandel-Affäre zu fünf Monaten Haft verurteilt) verbindet eine unwahrscheinliche Freund- und Geschäftspartnerschaft mit der Rap-Legende.

Snoop Dogg hat auch zum Reitsport eine spezielle Verbindung: Bei Olympia 2021 in Tokio ging ein Videoclip viral, bei dem Snoop Dogg zusammen mit Comedian Kevin Hart einen Dressur-Ritt von Isabell Werth auf Bella Rose kommentierte - und dabei Elemente des ihm aus dem Hip-Hop bekannten C-Dance wiedererkannte.