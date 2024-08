Olympiasiegerin weint um toten Hund: "Meine Welt ist zusammengebrochen"

Sharon van Rouwendaal wird Olympiasiegerin im Freiwasserschwimmen. Nach dem Triumph bricht die Niederländerin in Tränen aus und widmet den Sieg einem langjährigen, jüngst verstorbenen Zwergspitz.

Sharon van Rouwendaal wird Olympiasiegerin im Freiwasserschwimmen. Nach dem Triumph bricht die Niederländerin in Tränen aus und widmet den Sieg einem langjährigen, jüngst verstorbenen Zwergspitz.

Emotionaler Tränenausbruch bei den Olympischen Spielen in Paris : Die Niederländerin Sharon van Rouwendaal hat am Donnerstagmorgen den Sieg im Freiwasserschwimmen über 10 Kilometer eingefahren. Im Anschluss brachen bei der 30-Jährigen alle Dämme.

Nachdem van Rouwendaal als Erste anschlug und sie aus dem Wasser ging, schossen ihr direkt die Tränen in die Augen. Die Olympiasiegerin hielt sich zunächst ihre linke Hand vor ihr Gesicht, ehe sie ihren rechten Arm hochhielt. Dabei zeigte die Niederländerin auf die zwei tätowierten Pfoten an ihrem rechten Handgelenk und gab dieser Stelle einen Kuss. Das Tattoo, welches sie erst seit kurzen hat, steht für ihren im Mai verstorbenen Hund Rio - der ihr sehr am Herzen lag, wie sie immer wieder verdeutlicht.