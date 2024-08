Olympia: Liane Lippert verpasst Medaille – Faulkner holt sensationell Gold

Liane Lippert kämpfte verbissen um ihren Medaillentraum, doch im Katz-und-Maus-Spiel der Rivalinnen verließen sie die Kräfte. Die dreimalige deutsche Rad-Meisterin hat bei den Olympischen Spielen in Paris einen Überraschungscoup verpasst. Die 26-Jährige fuhr im 158 km langen Straßenrennen am Sonntag lange an der Spitze, musste sich am Ende eines couragierten Auftritts aber mit dem 16. Platz begnügen.

Gold für Faulkner

Gold sicherte sich völlig überraschend und am Ende souverän die Amerikanerin Kristen Faulkner, für die 31-Jährige aus Alaska war es der mit Abstand größte Erfolg ihrer Karriere. Sie zog drei Kilometer vir dem Ziel weg während ihre drei Konkurrenten sich nur anschauten und nicht reagierten. Silber ging in einem engen Dreikampf an die niederländische Rad-Ikone Marianne Vos, die 2012 in London Gold gewonnen hatte. Einen belgischen Doppel-Erfolg auf der Straße verpasste Weltmeisterin Lotte Kopecky am Tag nach dem Sieg von Remco Evenepoel bei den Männern, Kopecky wurde Dritte. Blanka Vas aus Ungarn musste sich hauchdünn geschlagen geben und blieb als Vierte ohne Medaille.