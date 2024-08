Freudige finanzielle Überraschung für deutsche Olympia-Helden

Ein namhaftes deutsches Drogerie-Unternehmen will den Anreiz für Medaillen deutscher Olympioniken deutlich erhöhen - und trägt damit Vorwürfen nach den Spielen in Paris Rechnung.

Das kommt überraschend: Weil sich Medaillen bei den Olympischen Spielen finanziell bisher kaum lohnen, will eine deutsche Drogeriemarktkette künftig zusätzlich zu den Prämien der Deutschen Sporthilfe an Athletinnen und Athleten hierzulande Prämien ausschütten.

Roßmann zahlt ab 2028 zusätzliches Geld für Olympia-Medaillen

Heißt in Zahlen: Für eine Goldmedaille bei den Sommerspielen schon ab 2028 in Los Angeles soll es 20.000 Euro geben, Silber zudem mit 15.000 Euro und Bronze mit 10.000 Euro belohnt werden. Die Summen orientieren sich dabei an den Ausschüttungen der Deutschen Sporthilfe. Gravierender Unterschied indes: „Wenn Sie zwei Medaillen gewinnen, bekommen Sie auch zwei Mal die Prämie! Mannschaften erhalten pauschal je Medaille 100.000 Euro“, so der Konzern weiter.