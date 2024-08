Olympia: DTTB ohne Einzel-Viertelfinalisten – Team hofft auf Medaille

Das erste Olympia-Turnier seit 16 Jahren ohne eigene Viertelfinalisten im Einzel drückt beim Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) vor den Teamwettbewerben auf die Stimmung. „Wir hatten uns mehr erhofft“, sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause in einer Bilanz nach den Achtelfinals dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Wir haben den Anspruch, in Viertelfinals um Medaillen zu spielen. Das haben wir nicht geschafft und können deswegen ohne eine Viertelfinalteilnahme nicht zufrieden sein.“

Einzelkonkurrenzen ohne Erfolg

Der zweimalige Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov sorgte in Paris als Achtelfinalist für das beste DTTB-Ergebnis in den Einzelkonkurrenzen. EM-Champion Dang Qiu misslang der Sprung in die Runde der besten 16 ebenso wie der von einer Rückenverletzung gebremsten EM-Zweiten Nina Mittelham. Für ihre Teamkollegin Xiaona Shan war schon in Runde eins Endstation gewesen. Gleiches galt im Mixed für die Ex-Europameister Qiu/Mittelham.