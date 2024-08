"Unfassbar! Unfassbar!" Ein Zauberschlag lässt ZDF-Kommentator ausrasten

Der favorisierte Chinese Fan Zhendong gewann in 4:1-Sätzen gegen den Schweden Truls Möregardh .

Ganz unten, knapp über dem Boden schaufelte er förmlich den Ball mit seinem sechseckigen Schläger mit solch einem Effet, dass die Kugel in hohem Bogen auf die Seite des Chinesen fiel und von dort wieder zurück übers Netz auf die Seite des Schweden.

Fan Zhendong bereitete sich schon auf den Schmetterball vor und beugte sich ganz nach vorn ans Netz. Doch so sehr er sich anstrengte, er konnte den Ball nicht erreichen und machte dabei eine sehr unglückliche Figur.

Möregardh lässt Zuschauer ausflippen

Der Schlag ließ die Zuschauer in der Halle komplett ausrasten. Selbst der Chinese konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

„Schauen Sie sich das an! Da muss er lachen. Unfassbar! Unfassbar, was dieser Truls Möregardh hier spielt. Ein Rückläufer, nicht erreichbar! Und das in dieser Situation“, rang Kommentator Michael Kreutz im ZDF um Fassung und war begeistert vom jungen Schweden.