Im Krankenhaus: Deutscher Gold-Held verrät Details!

SPORT1 11.09.2024 • 10:19 Uhr Lukas Märtens gewinnt in Paris sein erstes olympisches Gold und muss im Anschluss operiert werden. Jetzt äußert sich der Schwimmer zu seinem Eingriff.

Er hat bei den Olympischen Spielen in Paris über die 400 Meter Freistil sein erstes olympisches Gold geht: Doch anstatt nach dem sportlichen Großereignis einige Wochen Urlaub zu genießen, wartete auf Lukas Märtens das Krankenbett. Der deutsche Medaillen-Held musste operiert werden.

Am vergangenen Freitag wurde bei Märtens erfolgreich ein Eingriff an der Nase vorgenommen. Im Gespräch mit der Bild sagte er über die Operation: „Es gab keinerlei Komplikationen. In den Tagen darauf hatte ich zwar mit einigen Schmerzen und Nachblutungen zu kämpfen, aber das ist nach so einem Eingriff nichts Ungewöhnliches.“

Märtens: Operation war notwendig

Nach Bild-Informationen wurden dem Olympia-Helden in der Berliner Charité die Nasenscheidewand gerichtet und die Nasenmuschel verkleinert. Da Märtens immer wieder Probleme mit den Nasennebenhöhlen hatte, war der Eingriff bereits einige Zeit vor den Olympischen Spielen geplant.

Vor Beginn des Mega-Events in Paris sprach der 22-Jährige in einem Interview mit SPORT1 über seine gesundheitlichen Probleme. Der deutsche Ausnahme-Schwimmer gab an, mit „einer chronischen Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung in die Saison gestartet“ und im gesamten Jahr sieben Mal mit Antibiotika medikamentös behandelt worden zu sein. Er sei „extrem infektanfällig“ gewesen. „Aber das müssen wir nach Paris angehen und bis dahin vor uns herschieben“, deutete Märtens den Eingriff bereits im Juli an.

Olympia-Held: WM-Gold fehlt noch

Eine lange Trainingspause habe der Eingriff nicht zur Folge, verriet Märtens: „Wenn der Heilungsprozess weiter so gut verläuft wie bisher, kann ich in circa zwei Wochen wieder mit leichtem Krafttraining beginnen und vielleicht sogar eine Woche später wieder ins Wasser gehen.“