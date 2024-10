Leichtathletik: Mit 21 revolutionierte er den Sport - mit 22 entfloh er ihm

Am 20. Oktober 1968 in Mexico City veränderte der Siegeszug der „Fosbury Flop“ den Hochsprung radikal: Der damals 21 Jahre alte Erfinder holte vor Landsmann Ed Caruthers Gold mit einem neuen olympischen Rekord von 2,24 Metern, läutete damit eine neue Ära ein - und ebnete auch einem der legendärsten deutschen Olympia-Momente den Weg.

Fosbury Flop wurde im Hochsprung zum Standard

Der Name "Flop" geht auf die Schlagzeile eines Sportjournalisten aus Fosburys Heimat Oregon zurück: "Fosbury Flops Over Bar" schrieb der, verglich den Sprungstil mit einem Fisch, der nach dem Fang an Land floppt - sich also auf den Rücken dreht und seinen Körper krümmt.